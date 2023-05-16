內政部都市計畫委員會召開第1033次會議，審查高市捷運黃線Y1(主機廠)、Y5(路線分叉點)站等2案都市計畫變更，16日由高雄市副市長林欽榮率高雄市捷運局等局處出席，2案均獲內政部都委會審議通過。

捷運黃線全長22.91公里，共設置23座車站。(高雄市捷運局提供)

高雄市捷運工程局表示，捷運黃線全長22.91公里，共設置23座車站，可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，並連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，將可有效凝聚灣區經貿發展，形成便捷密集之捷運路網，打造高雄市進入公共運輸為導向之無縫運輸新階段。

高雄市捷運局表示，高雄捷運黃線2022年3月21日正式獲行政院核定後，積極辦理招標發包作業，2022年10月31日辦理捷運黃線YM01標機廠統包工程動土典禮後，機電標、軌道標均已發包並同步辦理機廠細部設計及都市計畫變更作業。

捷運黃線Y1及Y5站肩負整體要徑工程，Y1機廠為整體捷運系統營運維修基地，需先完工提供捷運建設之列車進廠卸車、測試、整備、儲車等、Y5車站為黃線Y型路線分岔點，為全路線中規模最大之工程，捷運工程局除積極辦理都市計畫變更作業外，亦配合市府各機關辦理Y1機廠範圍內之鳥松區第三公墓及周邊墳墓遷葬作業，目前已完成99.93%。

16日都市計畫變更通過後，更加全面推動黃線建設工程執行，期能如質、如期的在2028年完工通車，打造大高雄地區30分鐘生活圈。