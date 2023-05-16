耕興2022年全年度營收首度突破50億大關後，全年度毛利率、營業淨利率與淨利率與前年相比全面同步上揚，達成三率三升的正成長，2022年合併毛利率繳出較前一年度增加4.96個百分點達54.99％，每股盈餘15.85元。

受惠5G NR、WiFi6/6E、WiFi7等通訊改革新技術，5G NR、WiFi6/6E技術的高階終端裝置的檢測案件增加，今年第1季合併毛利率站穩54.67％，營業利益率40.17％，每股盈餘4.13元。第1季營業利益率來看，更是上市櫃1784家中排名第24名，且從電子科技類股排名來看，則名列第5名。

公司表示，第2季遇到一些小逆風，主要電子業雖然庫存陸續去化，但並沒有明顯提升拉貨力道。現階段手上訂單沒有減少，尤其歐美高毛利訂單持續增加，抵銷大陸地區成長性趨緩，毛利率希望維持50％以上高檔水準，下半年能不能快速拉升營收，主要看客戶開案時間。

耕興觀察今年台北國際電腦展(COMPUTEX 2023 Virtual)、世界行動通信大會(MWC 2023)等知名科技大展，因疫情加速科技朝向5G NR技術變革，主題皆聚焦在5G、人工智慧(AI)、物聯網、自動駕駛、汽車電子等相關科技趨勢，尤其在AI技術蓬勃發展下，儲存超大量體的資料庫、資料傳輸速度、頻寬加大至可以同時聯接多個裝置等，5G NR無線技術的特性，最終皆使得終端裝置包括無人駕駛、人臉辨識、語音內容轉文字、監控生產等，讓更多裝置機器學習，進而成就AI應用的演進，這也足見各品牌廠商將快馬加鞭推出更多5G NR、WiFi 7等新技術應用，就連高通(Qualcomm)宣布推出全新物聯網解決方案處裡器，帶動智慧手機、平板電腦、智能家居、智能穿戴設備、智能汽車、智慧機場等終端應用裝置逐步普及和發展。

也因應未來龐大的業務開拓環境，公司規畫在亞洲區以外建置1到2條新產線，其中，加州下半年開始建置新產能，新增2條產線，加上投資毫米波、WiFi 6E等高階終端裝置的檢測，資本支出將較去年約5億元增至6~8億元。