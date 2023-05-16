一名女租客申請內政部營建署的租金補貼，連續領了7個月補助，但卻因房東沒有繳房屋稅，女租客不僅不能繼續領補助外，之前7個月領的金額也通通要繳回；對此，營建署表示，此類個案為審核過後，才發現房東無繳納房屋稅，因此申請人不符合資格，目前統計27.8萬核准案件中，有180件出現此情況，申請人若無法一次繳返，可透過1年分期，後續也可再走行政救濟流程。

營建署指出，因審查人員初期對作業不熟悉，致發生此個案情形，表示歉意，會加強人員的專業訓練，後續將書面通知返還金額及匯款帳戶，並可協議採分期方式繳還。

111年度300億元租金補貼的租賃房屋，為了避免申請人以營業用的店面或非居住使用的房屋申請補貼，採房屋稅籍資料是否以住家用稅率課徵為依據，又因是首次由營建署辦理，審查人員初期對作業尚不熟悉，致發生此個案情形，已加強人員訓練。

營建署表示，此種情形為機關補貼期間檢核發現之少數個案，在300億租金補貼受理申請戶數32萬餘件中，大約有180件，約占總案件之0.05％，本案雖已核撥補貼款項，但依現行規定確實未符規定，目前均有稽核機制，以確保行政審查品質，不得不追回，會再加強人員的專業訓練。

營建署指出，後續將正式以書面通知溢領返還金額及匯款帳戶，並依民眾經濟狀況，可協議採分期方式繳還。