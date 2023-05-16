永信建設今年前4月營收約11.88億元，比去年同期的13.27億元，年減10.43％，永信建設發言人陳怡均16日表示，目前在線上銷售和準備進場的建案，總共有9大案，9案的原始總銷金額約252億元，扣除已售出的部份戶數，剩下的新成屋金額約140億元，可供銷售入帳。

陳怡均指出，永信建設去年每股稅後盈餘7.05元，深耕大高雄地區，採先建後售，都以新成屋為主，並以首購和首換的剛需為目標，近年來在高雄建設業中嶄露頭角，不僅在銷售上屢創佳績，更成為高雄新成屋供應數一數二的建商。

她說，永信建設目前是高雄上市櫃建商中成屋最多的，新成屋分布於高雄不同行政區域，總銷分別約20億元的「晴川」和21億元的「晴萃」，與總銷約41億元的「原旭」，同屬楠梓區，「晴川」和「晴萃」銷售中，而「原旭」即將進場，加入貢獻營收的行列。

另一個將加入銷售行列的，是位於鳳山區的「豐華大鎮」地上權透天建案，總銷約22億元，在鳳山的建案還有「R5新世紀」地上權大樓，該案總銷雖有18億左右，但已售出逾9成。

陳怡均表示，位於小港區、總銷約15億元的「博萃」案、以及鄰近的前鎮區、總銷約51億元的「禾豐」大樓建案，則已售出2成和3成。

她說，線上銷售的9大建案，以位於左營區、總銷約36億元的「翡翠流域」售出戶數最多，已接近完銷，而三民區總銷約28億元的「謙樂」，也已售出逾7成，都已陸續認列營收。