課程結合烘焙學習，結合文創激發創意，將花蓮習藝所打造為創造工作機會的場域。（基督教芥菜種會提供／王志偉花蓮傳真）

芥菜種會自1964年至1990年代初於花蓮習藝所開辦縫紉班，圖為蔡雲紫老師正教導學生如何使用縫紉機。（基督教芥菜種會提供／王志偉花蓮傳真）

創立於1952年的基督教芥菜種會，長期扶助弱勢，今年則重啟技職培力服務，芥菜種會指出，因應高齡化社會需要，芥菜種會花蓮習藝所首期培力原住民熟齡婦女織布工藝與烘焙課程，今天舉行結業式，希望傳承創辦人孫理蓮宣教士培力技藝的初衷和服務理念，也能陪伴中高齡的壯世代迎向「第三人生的機會」。

秉持「哪裡有需要，就往那裡去」的理念，基督教芥菜種會於1962年在花蓮習藝所開辦原住民族技職學校，設立護理班、保母班等免費技職教育，藉學習一技之長改善生活困境。習藝所在歷經不同時空背景的轉移加上法規，過去在1990年代曾停辦，現今結合中高齡議題及在地社區產業文化，幫助壯世代實現夢想，致力成為創造工作機會的場域。

芥菜種會執行長李肇家表示，芥菜種會邁入第二個70年，第一期開辦原民熟齡婦女專技培力班，為期4週的培力班初階課程，結合原民編織與烘焙學習，希望社區裡有需要的長者都能走進參與，一起將自立自助，共享共好的助人理念，推廣在社區扎根。

來自太魯閣族的編織課講師陳素徽說，手織布是部落婦女非常重要傳統的技藝，但卻面臨文化失傳的危機，她希望透過編織技藝，陪伴原民婦女找到生活的重心，擁有能力與自信，同時能影響身旁的人，一起將最美、最有溫度的編織文化傳承下去。

花蓮習藝所主任江愛美同為太魯閣族，對於學員努力學習新的技能非常感動。有學員希望未來可以與孩子一起開店，將織布文化，傳給下一代，最令她印象深刻的學員，因為要照顧患有多重障礙的孩子，無法外出穩定工作，後來在課程中得到喘息，也開始學習新的技藝，希望未來可以幫忙分擔家庭經濟。

為期四週的培力班初階課程，結合原民編織與烘焙學習，於16日舉辦結業式，未來進階課程將結合文創激發創意，實際應用於生活中，成為特色產業。芥菜種會花蓮習藝所致力成為創造工作機會的場域，希望社區裡有需要的長者都能走進參與，一起將自立自助，共享共好的助人理念，推廣在社區扎根。