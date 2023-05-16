《再生醫療法》院版條文疑慮未解，在巨大輿論聲浪下，國民黨昨撤簽黨團協商結論，成為另一爭取對話空間的陣營。今日立法院雖未公開表決《再生醫療法》，但立委陳椒華仍在一早代表黨團送出修正動議。面對各界對細胞治療效果、安全性的質疑，衛福部長薛瑞元今承諾，《特管辦法》上路以來所實施的細胞治療資料已在分析中，會對外公開。對於各界的意見，也會逐項檢視、檢討並溝通。

《特管辦法》2018年上路，為台灣開啟細胞治療的新時代，至今已有逾百人接受細胞治療，但主管機關至今未公布療效、安全性資料，引發專家存疑。中研院士陳培哲認為，從實證科學的角度來看，缺乏成效之下，在《再生醫療法》進行進一步開放是不妥的。一旦爭議高的第9條通過，就是容許醫療院所、產業，在病人抓住最後一根稻草的心理下，推銷昂貴、療效不明的再生醫療，且也沒有責任。

陳培哲指出，這樣的作法，不但違反醫者初衷，巨大的利益下，也可能引起多方的覬覦，導致再生醫療界玩火自焚，成為利益團體賺錢的工具。政府當初推動再生能源，造成光電黑金，若《再生醫療法》便宜行事，會不會再造成再生醫療黑金？他認為，終止倉促立法，不只是保護病人，也是保護醫師、保護醫界，讓生技產業回到正軌，才能爭取國際市場。

面對外界對細胞治療療效的質疑，薛瑞元今日透露，衛福部已搜集《特管辦法》實施以來的細胞治療資料，分析後就會對外公開。細胞治療項目多，其中一類是傷口治療、關節治療等，這些資料的搜集比較快，評估療效比較簡單。

至於癌症及罕見疾病，薛瑞元表示，這兩種治療的分析就比較難。罕見疾病個案少，比較難看出結果。癌症的部分，因是符合性的治療計畫，常合併放射治療、標靶治療，判斷療效比較困難，衛福部會看看用什麼方式來呈現給大眾知道，還在討論中，有結果就會公布。

薛瑞元表示，再生醫療法案已經推動了5年多，不是突然爆出，大家都一直在討論。對於暫時未能三讀，他尊重立法院的決定，接下來衛福部會加強溝通，也會逐項檢視外界的意見，看看哪個地方沒有讓外界理解，或法條問題有什麼不妥之處，這個部分會再檢討。衛福部也會製作Q＆A，或以懶人包方式對民眾溝通，對於立法院的各黨團，若有難以接受、難以理解、誤解的地方，也會做文字修正。