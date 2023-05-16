加拿大道明證券（TD Securities）統計，3月美國國債被持有的部位增至7.573兆美元，較2月7.343兆美元大增約2300 億美元。因此，3月美債的購入月增量，創2021年6月以來最多。其中，中國大陸、日本以及英國都有買，包括對沖基金等。

3月美國爆出一系列地區性銀行危機，從矽谷銀行（SVB）以及標誌銀行（Signature Bank）開始，然後第一共和銀行（First Republic Bank）最後也跟著一齊倒了。

3月初，基準的10年期美國公債殖利率為3.996%，到了3月底下降50個基本點至3.49%。不過，在去年10月曾一度升至4.338%，同時來到15個月新高點。

非美公債持有的國家中，以日本1.087兆美元的部位最大，高於2月份1.082兆美元。不過，日本在2022年大部分時間內，都一直在賣出美國公債，用來拉抬疲弱貶值的日圓。

中國大陸則是非美的第2大國美債持有國，持有的部位也從2月份8,488億美元，增至3月8,693億美元。不過，2月的持有總數量是自2010年5月以來最少，當時曾有8437億美元。

美國主要資產項目，在3月時也是淨流入情況，美股買超361億美元，2月與元月分別都是賣超162億以及275億美元。至於美國民眾也增加長期外國證券商品的持有量，3月買入228億美元，2月則是賣出83億美元。