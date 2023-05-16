「WAN HAI 363洋春輪」為該系列船中的第12艘，由日本聯合造船公司旗下的吳船廠建造，該系列船亦採用節能主機，配備全平衡扭曲球型舵、螺槳前預旋流裝置等設計，有助於航行中減少阻力，達到環保節能的成效，並獲頒「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過安裝各項監控及通訊設備與智能船舶系統，全方位蒐集船舶航行與設備運作數據，盡全力強化船隊安全管理。此批新造船自2022年起逐步竣工交付，加速萬海航運船隊船齡年輕化。