「WAN HAI 363洋春輪」為該系列船中的第12艘，由日本聯合造船公司旗下的吳船廠建造，該系列船亦採用節能主機，配備全平衡扭曲球型舵、螺槳前預旋流裝置等設計，有助於航行中減少阻力，達到環保節能的成效，並獲頒「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過安裝各項監控及通訊設備與智能船舶系統，全方位蒐集船舶航行與設備運作數據，盡全力強化船隊安全管理。此批新造船自2022年起逐步竣工交付，加速萬海航運船隊船齡年輕化。
《航運股》萬海「洋春輪」命名 力推綠色航運
萬海(2615)今天在日本吳船廠為「WAN HAI 363洋春輪」舉行新造船命名典禮暨公益捐贈活動，萬海積極推動綠色航運，委請日本聯合造船公司量身打造的12艘3,013TEU貨櫃輪，特別設計符合含氮硫化物排放標準( NOx Tier III)，與配備AMP(Alternative Maritime Power)岸電系統，減少船舶靠岸時燃燒燃油碳排放。
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