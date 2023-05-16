RZ所代表的是Radiant及Zero，意義彰顯RZ為一台具有設計吸引力與零排放的創新車型。外觀上的造型設計概念為「SEAMLESS E-MOTION」，源自電動車的操控體驗，追求感性與無縫銜接接的動能輸出。RZ 450e的車頭造型以Spindle Body的概念，打破原先Spindle Grille紡錘式水箱罩的框架，將紡鍾造型融入車頭整體設計中，除了能夠優化車輛風阻表現，也代表Lexus電動化世代下的家族化設計語彙。

內裝設計中，RZ 450e具備來自LEXUS新世代車款中的TAZUNA全環繞式駕駛座，以人為本並採用駕駛導向的設計。在空間的規畫上，受惠於長達2850mm之軸距，使車室內擁有寬敞的空間。在車輛動態表現上，延續原廠「Lexus Driving Signature」理念，RX 450e致力在各種操控情況下提供Lexus獨有的電動車體驗。在動力設定上擁前、後雙馬達，可爆發高達313匹馬力，其零百加速更僅消5.3秒，再搭配DIRECT4 AWD電子式四輪傅動系統，透過電腦精密控制前後輸出，可讓前、後軸的扭力在100:0~0:100間按路況調整分配。

RZ 450e搭載71.4kWh之鋰電池模組，擁有397公里之續航里程，分別支援CCS1的DC快充與SAE J1772的AC慢充。快充可接受最高至150kW的充電功率，而慢充則是最高7kW的充電功率，若使用快充為車輛充電，半小時即可將車輛自低電量警示補充至80%電力，若用慢充則需10個小時可自顯示低電量完成100%充電，車上更附上一組可接上一般家用110V插座之旅充線，避免周遭無充電設施時能夠彈性運用。

配合RZ 450e的導入，Lexus除了先前建置的6座據點快充站之外，預計於中和所、南港所、新竹所、北台中所、嘉義所、建國所共再增建6座據點快充站，以提升本牌電動車主的充電覆蓋率。此外，公司亦積極地與外部充電營運商進行策略聯盟的合作，持續完善全台充電網絡的布建。同時，為使車主充電更加便利，將以LEXUS Plus App整合據點快充站以及充電漫遊服務「Open Hub」資源，首波串起包括華城電能、U-POWER以及起而行充電服務。本回Lexus更將限量提供兩萬元充電金給前200位RZ 450e交車車主。