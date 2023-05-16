日前有民眾提案修正勞基法為「周休三日」通過門檻，消息曝光後引發熱烈討論。有網友發現，許多人對此抱持反對意見，不過他仔細一看，這些人的背景都只是一般員工，直呼「台灣勞工權益上不來是不是都是因為這樣？」獲得不少支持者共鳴。

原PO在PTT以「台灣為什麼這麼多勞方發言都像資方？」為題發文表示，他看到一篇關於周休三日新聞的留言討論，一對人喊著「乾脆都不要幹」、「周休七日比較快」、「這樣老闆要怎麼辦？」，原本他以為這些不支持的人都是老闆，進一步查詢背景資料後才發現，其實都是一般傳產員工或作業員。

原PO感嘆，「我就不懂，明明就是勞方，別人幫你爭取權益，你不參加就算了，還站在資方那邊說話，這個邏輯到底在哪？」直呼就是因為勞方自己都不爭取，台灣勞工權益才會上不來。

對此，許多人紛紛回應，「被馴化很好的牲口」、「乖巧的社畜」、「從小馴化得很好」、「希望別人日子過得差來安慰自己接受現狀」、「我工作的上司最喜歡講要替公司想」、「跪久了，已經忘了人原本該是怎麼活著的」、「台灣勞工最大的價值就是奴，沒有奴還有什麼價值」。

不過也有網友認為，「維持現狀還有飯吃，搞到老闆活不下去，自己中老年失業看要去哪裡死」、「台灣中小企業多啊」、「可能擔心老闆給4天的薪水…畢竟老闆很會想」、「台灣當老闆門檻很低，終究會是資方腦」、「拜託不要鬧！多休的那一天不是變加班就是減薪，到時候又來靠X低薪，真的很低能」。