桃園龍潭一名男子10日在斑馬線過馬路時，遭右轉車輛當場撞飛，全身翻了數圈後著地，沒想到他下秒直接起身，若無其事地轉頭離去，網友笑說「這個是在拍戲嗎」、「不忘記撥頭髮，真的帥」；目擊者事後將畫面上傳檢舉系統，警方將依畫面開罰3600元。

臉書社團「爆料公社」曝光一段23秒的行車紀錄器影片，畫面中一名黑衣男子行走在斑馬線上，突然遭一輛右轉的綠色轎車撞上，男子當場被轎車撞飛，摔在引擎蓋上翻滾一圈後落地，著地後又滾了一圈，不過轎車車速疑似不快，撞擊力道不強，男子直接起身向前。

龍潭分局表示，目前未接獲報案，目擊者已將影片透過交通違規檢舉系統檢舉，經審核後，警方會已依道交條例開罰3600元。（翻攝自臉書社團「爆料公社」）

駕駛見狀急忙下車查看，遭撞男子似乎沒有大礙，起身後原以為要找肇事駕駛理論，沒想到兩人僅是交談了一下，男子便頭也不回轉身離去，讓一旁目睹全程的機車騎士頻頻轉頭關注，畫面曝光引起萬人討論，網友笑說「這個是在拍戲嗎？」、「揮揮衣袖，不帶走一片雲彩」。

也有網友留言「轉身離開，有話說不出來」、「他是不是GTA裡面的NPC，毫無感覺」、「路人的姿勢，帥氣到讓我以為他起來時會喊：下一輛！」、「不忘記撥頭髮，真的帥」；龍潭分局表示，目前未接獲報案，目擊者已將影片透過交通違規檢舉系統檢舉，經審核後，警方會已依道交條例開罰3600元。