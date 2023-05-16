俗話說「百善孝為先」，孝順能給人留下好印象，自然也會吸引許多貴人，命理專家艾菲爾老師在臉書粉專分享，生肖屬牛、虎、狗、龍的人都十分孝順，從小就很聽父母的話，長大後也會努力賺錢報答父母的養育之恩，這樣的孝心讓你們好運滿滿，越孝順就越好命。

第一名：生肖牛

屬牛的人個性憨厚老實且沉穩，面對工作腳踏實地，未來的事業之路會越走越順遂，還有發家致富的機會，讓整個家族都因你而風光體面。而你的家庭觀念很強，知道陪伴與不頂撞才能讓父母開心，因此一有時間就會回家陪伴父母，太忙也會打電話回家，賺來的錢會交給父母花用，這樣孝順又有能力的人，自然會受上天眷顧。

第二名：生肖虎

屬虎的人能力出眾，雖然年輕時脾氣比較衝，常常忤逆長輩，但隨著年紀增長、歷練增多，脾氣變得圓滑不少，也十分尊敬父母，即使工作再忙，也會努力擠出時間陪伴他們，這種對父母的責任心也體現在工作上，知道要努力爭氣，才能成為父母的驕傲，因此特別受財神眷顧，一生也會越走越順。

第三名：生肖狗

屬狗的人個性憨厚真誠、心地善良，從小就是不會讓父母擔心的好孩子，是師長眼中的乖寶寶，長大之後也很懂事，會努力賺錢照顧父母，想讓家人過上好日子，而你的這片孝心，讓你在一生中遇到很多貴人相助，有不順利的事都能逢凶化吉，運勢越來越好。

第四名：生肖龍

屬龍的人很重感情，從小到大都很孝順，懂得替父母、兄弟姊妹著想，且非常聽父母的話；長大之後，你開始走出自己的路，在工作上小有成就，每個月也會定時撥一筆孝親費，讓父母的生活衣食無憂，放假時也會盡量回家陪伴父母，這樣懂得盡孝道又熱心善良的人，自然會得到上天眷顧。