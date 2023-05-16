台北市長蔣萬安推「長照三箭」，民進黨台北市議員許家蓓質疑議，以聯醫急性病狀之狀況，若挪用轉為長照床，恐排擠聯醫病患之資源，蔣萬安政見又要跳票。衛生局回應，聯合醫院運用院內空間調整擴充，或接受衛生局委託經營住宿式長照機構，降低排擠現有聯醫急性照護。

許家蓓指出，長照三箭第一箭，衛生局規劃於今年6月底前設置322床長照床，包含新增150床長照床，並將聯醫急性一般病床172床轉為長照床。第二支箭補助私人機構設置長照床，每床每月補助2萬。第三支箭則屬於社會局業務，補助老人於自宅裝設遠端連線的救援通報系統。

許家蓓說明，蔣萬安選前承諾成立府級「高齡長照補助款」，預計每年挹注3億，做為長照三箭的經費，且不挪用原有之公衛補助款，當選第一年市府未編列該預算，則將由預備金支應。

許家蓓點出，但綜觀聯醫各院區每日急性一般病床的空床數，空床總數介於82至140床間，4月迄今聯醫通報消防局急診滿床無法收治病人80次，且各院區都曾遇過急診滿床狀況。又急診滿床代表其他急性一般病床可能也滿載，所以病人必須留在急診。

許家蓓要求，衛生局規劃挪用172床做長照，衛生局應審慎評估，而不是只看平均佔床率以規劃要挪用病床數，此舉不僅無法反映實際狀況，更可能排擠到就醫病患之醫療資源。

許家蓓議員表示，第二支箭目前仍在規劃中，今年確定無法上路，明年實施期程及預算數都未有明確規劃，且補貼僅限新設床位的首年，每月2萬共24萬。第三支箭則是社會局行之有年的政策，根本就是舊瓶裝舊酒。

許家蓓質疑，蔣萬安上任第一年，未成立高齡長照補助款，而今年衛生局追加三筆預算皆是公衛補助款，且預算加總約8200萬，社會局補助老人裝設救援系統則是沿用既有預算。亦即長照三箭預算之名目及規模，不僅與蔣萬安選前承諾不同，預算規模也從承諾的3億變成8200萬，縮水2.2億，蔣市長政見跳票又一樁。

衛生局回應，蔣萬安上任後聯醫即積極規劃增開設長照床，運用院內空間調整擴充，或接受衛生局委託經營住宿式長照機構（廣慈園區、台北市興岩社會福利綜合大樓2樓），降低排擠現有聯醫急性照護。

衛生局解釋，聯醫現有護理之家及住宿式長照機構床數共有273床，護理之家239床、住宿長照機構34床。至5月已完成開設39床長照床，廣慈32床及松德精神護理之家擴增7床。

衛生局指出，共規劃編列約3.7億，包括衛生局追加預算方式，挹注聯合醫院補助款以整修現有空間開設長照床，含各院區分年工程改建、設備及經常支出及人員聘用等，期能緩解市民候床及家屬照顧壓力。