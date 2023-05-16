中華郵政公司擴大金融服務，與台灣集保結算所合作，5月9日起可在「集保e手掌握」APP連結郵局存簿，查詢儲金餘額、交易明細、綜合儲金定存餘額等資訊。

中華郵政公司擴大金融服務，與台灣集保結算所合作，5月9日起可在「集保e手掌握」APP連結郵局存簿。（陳祐誠翻攝）

「集保e手掌握」APP可連結不同的銀行，在單一APP裡掌握個人帳戶裡的存款、證券等，中華郵政是第16個加入合作的金融機構。

中華郵政表示，郵政儲戶使用本項服務，須先向往來證券商申請「集保e手掌握」APP，並透過已完成設備綁定的「行動郵局」APP授權認證後，即可享受便利金融服務。

儲戶可於「集保e手掌握」APP查看個人證券、基金及郵局或其他往來銀行的帳戶資產，免除須個別登入往來銀行APP的程序，滿足儲戶一站式查詢多家金融機構帳戶需求。

中華郵政指出，公司持續發展多元數位金融服務，打造便捷、安全的金融環境，尋求跨業合作夥伴，進行跨領域合作與資源整合，建構無所不在的郵政數位金融場景及完善郵政生活圈，滿足使用者需求。