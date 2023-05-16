沙丁龐客劇團新作《漂浪英雄走關西》結合西方義大利即興喜劇與客家外台戲，並運用劇情上的錯置、誤區、帶有失敗特質的人物等，創造笑鬧百出的橋段。（沙丁龐客劇團提供）

沙丁龐客劇團新作《漂浪英雄走關西》可見客家戲曲元素。（沙丁龐客劇團提供）

結合西方義大利即興喜劇與客家外台戲，沙丁龐客劇團推出新作《漂浪英雄走關西》，以誇張、荒謬的面具，展現出角色的人物性格，並讓東、西方丑角在同一平台上對話，呈現小人物與丑角的英雄之旅。

導演馬照琪表示，「劇中的小人物反映了每個人都是自己的英雄，每個人都有自己的缺陷，卻也都在堅持自己的夢想，為了目標前進。」

馬照琪表示，一開始是收到2023台灣戲曲藝術節的邀約創作，主題定為「英雄」，劇團也邀請了演員徐堰鈴、馮文星、張峻瀚等人，還有另一位導演谷樂熙（Luc Ducros）一起發想創作，在東、西方劇場的脈絡中，尋找共鳴之處，並選定了客家外台戲的經典戲碼〈走關西〉作為發展根基。

馬照琪表示，大家發現客家戲裡的厘語和語言上的趣味，和西方小丑的喜默劇有許多共通點，「最初想嘗試使用紅鼻子小丑戲和客家戲一起對話，但發現不是那麼容易，紅鼻子是現代劇種，客家戲有傳統的程式語言，兩者之間沒辦法真正地融合。後來發現我們發現義大利即興喜劇，和客家戲有很多共通之處，兩者一拍即合。」

《漂浪英雄走關西》故事描述一個快倒閉的客家外台戲劇團，有次戲要開演了，貴賓和評審都到場了，但是主演之一卻消失不見，只得請龍套小弟上陣，團長焦慮不已，除此之外，還有一個老是在狀況外的法國實習生。

劇中搬演的〈走關西〉，故事描述宋代開國君主趙匡胤在家僕趙福的保護下，躲過官兵追殺，趙福犧牲了自己，保全了未來的君主，成為一名英雄。全劇因為種種錯置、誤區、失敗，而形成了笑鬧百出的戲碼。

馬照琪表示，劇中的角色創造了很多喜劇的節奏，「例如堂堂一個劇團小生，和菜鳥演員對戲，斤斤計較為了能持續經營劇團的摳門老闆娘，還有一個法國來的實習生。」

馬照琪表示，這樣的設定也符合義大利即興喜劇裡的角色屬性，如：吝嗇的大地主、機伶的僕人、愚笨的僕人、又帥又年輕的小生等，「和傳統戲曲一樣，義大利即興喜劇也沒有劇本，依照著劇情大綱，加上演員的底蘊，就這麼上場表演，平常也居無定所，到處表演。」

值得一提的是，《漂浪英雄走關西》也使用傳統戲曲的文武場，表演也更加鮮活有趣。演出將於5月19日至21日，在台灣戲曲中心小表演廳登場。