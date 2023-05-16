29歲日本超人氣寫真女星小島瑠璃子憑著甜美臉蛋加上E罩杯傲人身材，在競爭激烈的寫真集市場闖出一片天。而情史豐富的小島瑠璃子近日被爆出死會，今年3月與小她2歲從事桑拿事業的社長北村功太結婚，男方還是入贅她家，據悉，兩人相識相愛時，北村還是一名人夫，小島瑠璃子疑似小三轉正。

綜合日媒報導，小島瑠璃子在今年3月低調與北村功太結婚，小她2歲的先生還是入贅她們家，但最令大眾譁然的是，兩人早在北村功太還是人夫、尚未離婚的時期就認識，直到北村功太去年春天左右離婚，才公開戀情，當時小島瑠璃子就被懷疑是小三，介入他人家庭。

不過，北村功太早已否認小島瑠璃子是婚姻第三者，多次受訪時都堅稱他們透過朋友介紹，2022年7月才開始談戀愛，沒有與上一段婚姻有重疊的狀況。而不少日本網友還是不買帳，認為小島瑠璃子就是小三轉正，「想恭喜她結婚，想到北村功太前妻就說不出口」、「從以前緋聞就很多，結婚也那麼有故事性」。

小島瑠璃子才29歲在演藝圈就緋聞不斷，曾與男模特兒Robin、關8成員村上信五交往，最知名的就是倒追大她19歲的知名漫畫家泰久成功，還被外界形容是「父女戀」，引起熱烈討論。