周二香港恆生綜合指數收盤上漲7.12點或0.04%，為19978.25點。交易所總成交金額僅784億港元。國企股(H股)升0.1%，為6789點。科技指數升0.8%，為3958點。

大陸上午10點公布四月工業生產和零售銷售，皆未能達成預期。顯示在後疫情時代，經濟復甦仍乏力。

「中」字輩股票承壓，中資金融股下跌，中字輩的電信股、基礎建設股下挫，其它內行股亦然。

傳蘋果六月公布新的MR/VR裝置，蘋概股上漲，舜宇光學升0.3%，比亞迪電子漲0.9%，瑞聲漲1.1%。