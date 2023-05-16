合庫金去年EPS為1.45元，今年維持穩定配息政策，現金和股票股利各0.5元。

合庫銀行2023年截至3月放款餘額為2兆7,419億元，較2022年同期成長8.80%，主要動能為政府及公營事業、大型企業以及OBU及海外單位放款成長所致；存款餘額為3兆7,172億元，較2022年同期成長6.19%，主要係新臺幣總存款餘額增加5.95%，外幣總存款餘額增加7.40%所致；存放比為73.76%，較2022年同期提升1.77%。首季存放利差1.219%，而淨利息收益率0.837%，均較去年第四季下滑！

合庫金控首季資本適足率120.89%，雙重槓桿比率117.59%。合庫銀行資本適足率14.57%，第一類資本比率12.82%。合庫銀行逾期放款比率為0.2%，呆帳覆蓋率為557.65%。

合庫金三度榮獲公司治理評鑑前5%、合庫金控高度重視公司治理作業，持續強化董事會與功能性委員會之職能與獨立性，有效監督並指導公司經營階層，於臺灣證券交易所與證券櫃買中心聯合舉辦之「第九屆公司治理評鑑」中脫穎而出，第三度榮獲「公司治理評鑑」前5%的優異成績，長期展現對於ESG落實的高度重視。