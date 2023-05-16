夏天民眾清理花草樹木，除了注意蛇類出沒，也要注意虎頭蜂，雲林縣北港鎮捕蜂達人蘇立吉16日摘除今年首個虎頭蜂窩，雖僅橘子大小，且處於只有1隻女王蜂的「個人工作室」築窩期，但其攻擊性相當強，危險性高，日後若生出工蜂，對居家威脅更大，因此建議發現蜂窩立即通報摘除，以免遭蜂螫。

虎頭蜂開始築窩，女王蜂「個人工作室」危險性高。（張朝欣攝）

虎頭蜂每年5、6月開始築蜂窩，一開始都是由女王蜂獨自進行，可說是「個人工作室」，地點大多選在樹木枝葉處或住家陽台角落，此次蘇立吉接獲北港鎮1名女子通報，指住家陽台有個小蜂窩，1隻姆指大的虎頭蜂進進出出，讓她覺得很害怕，希望在蜂窩變大前清除掉。

蘇立吉表示，他摘除這個橘子大小的虎頭蜂窩，裡面只有1隻女王蜂，已開始產卵，若成功孵化，將生出愈來愈多工蜂，這些工蜂也是會螫人，9、10月雄蜂會出生，雖不會螫人，但蜂群會愈來愈龐大，造成生活上的困擾，所以若發現蜂窩，還是盡速請人清除。

蘇立吉說，平地的虎頭蜂大多是黃腰虎頭蜂，山區則是黑腹虎頭蜂，性情更為凶猛，不管是何種品種，發現後都不要去招惹牠，盡量保持距離以策安全，虎頭蜂在築窩與繁衍時最具攻擊性，目前正逢築窩期，提醒民眾最近修剪花木時，要留意是否有虎頭蜂出沒，若有虎頭蜂在周邊飛來飛去，即可能有蜂窩，建議馬上離開。

蘇立吉指出，據他多年經驗，虎頭蜂很喜歡在龍眼樹築窩，所以住處周邊有龍眼樹的民眾要特別留意，也有些會跑到住家陽台或騎樓築窩，不過數量不多。