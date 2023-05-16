LaLaport 台中，16日盛大開幕，由三井不動產株式會社代表取締役會長菰田正信、台中市副市長王育敏，及台灣糖業董事長楊明州等人，到場致詞，現場更邀請包括台中市府多位局處首長，立法委員、市議員、經濟部投資台灣事務所，及日本台灣交流協會等代表，親自蒞臨剪綵或觀禮儀式。

現場還邀請人氣職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的峮峮、白白、林可，及盈瑩等四位團員，前來一同熱鬧演出，為開幕活動增添歡慶氣氛。

菰田正信指出，LaLaport 台中，是台灣首座LaLaport，我們結合了集團在日本國內、台灣，及全球各地的營運Know-How，完整地應用在設施當中，期待用最優質的服務，打造時間消費型設施。

菰田正信透露，LaLaport 台中，一路走來，非常感謝台中市政府、台灣糖業的溫暖支持，及各家協力廠商、品牌專櫃的鼎力相助，未來我們將全力以赴，成為持續為顧客帶來樂趣與感動的商業設施。

王育敏說，她非常感謝三井不動產集團積極投資開發，LaLaport 台中，已成為台中市的新地標，更在國內具備超高知名度。她感謝三井不動產集團的持續努力，及與台中市政府充分地合作，讓LaLaport台中順利盛大開幕，更帶動了台中東區的復興與繁榮，共創台中成為一個幸福的城市。

關於LaLaport台中，王育敏強調，台中市政府為此案，一開始就組成跨局處單位協助，包括都市計畫審查、交通維持計畫；甚至缺工時，勞工局也協助爭取更多的移工，讓LaLaport台中的所有工程，都能如期完成。

台灣糖業董事長楊明州透露，目前LaLaport台中的所在地，過去曾是日治時期的帝國製糖廠，後由台糖繼承經營。百年之後，很高興看到LaLaport 台中的進駐，再次為東區注入全新活力。LaLaport 台中不僅試營運期間人潮，就已川流不息，近期也成為台中市最熱門的商業設施，非常期待未來LaLaport台中的蓬勃發展！

LaLaport台中自2020年6月24日起，正式動工，歷經約3年的興建工程，16日正式開幕。三中東區啦啦寶都公司董事總經理川邊直樹表示，自試營運以來，LaLaport 台中就已吸引大量的人潮入館，平均平日約超過2.2萬人、假日約4.5萬入館。在試營運期間，公司已積極進行各項調整，終於迎接正式開幕的到來。

同時，LaLaport台中對設施未來的發展，深具信心，以此設施方圓5公里內的區域，大概就有100萬的居住人口，公司非常看好區域的消費力與未來發展，並期許首年的營業目標為65億元。

在依循「Growing Together」的品牌概念下，LaLaport 台中期望不僅只是滿足顧客日常生活所需，更致力於成為與品牌廠商、員工，及在地居民共存共榮，同時帶動區域發展，為社會做出貢獻的購物中心。