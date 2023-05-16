曾國城今（16日）出席2023客家小炒全國爭霸賽，經營副業「曾拌麵」8年，談到近日的「周休三日」議題，身為客家人的他表示當初周休二日時自己是花了一點時間才適應的，「我是客家人，不喜歡休息喜歡看到收入，因為客家人始終認為，有做才有收穫可言」。

他說，他知道有一派人提倡「周休三日」是因為多休息能讓工作更有效率，「可是，這是民族性的問題，我們台灣人真的大家工作效率都這麼好嗎？這部分我是存疑的，但如果只工作四天都做得完，那可以公投一下，如果不辜負生產力還能有很好的工作、獲利表現，那我覺得ok」。

身為客家人的曾國城，表示喜歡工作。（池宗玲攝）

他也提到，近幾年休假制度越來越完善，執政單位特別把假期安排在一起，每年都有3天、5天的連假，「你們去仔細算算，幾乎一年的一半都在休假，所以不曉得再提一個法案，只工作四天會有什麼不一樣」。

他也趁勢吐苦水，表示這10年來政府對資方沒那麼友善，「很注重勞工權益，我覺得這個要在大家都很賺錢的情況下，我賺錢一定會想跟員工分享，但如果我手頭很緊、我的稅沒有減免，那資方真的活得很辛苦，這部分可能要小心。如果我沒賺錢、我舉步維艱，那我下面的幾十、幾千個員工家庭要怎麼辦，我覺得應該對資方多眷顧一點，不然當老闆很辛苦」。

客委會主委楊長鎮（左）、曾國城。（池宗玲攝）

本月為報稅季，擁有2檔實境節目、10支代言的炎亞綸，昨出席活動時透露今年要繳交的稅務近千萬元，曾國城今聽到後不禁發出驚呼，「哇！他去年真的賺很多，超過我了，我只是他的一半而已，但也不是『而已』啦，這也是不少啊」，他說希望自己能夠多角化的經營、多層次的發展，迎接燦爛的未來。同時，他也透露去年拍攝的電影《他馬克老闆》將於9月上映。