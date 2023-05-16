汪小菲與大S離婚後，風波在網路上持續延燒，而汪母張蘭也頻頻在社群上發聲護兒，近日汪小菲在抖音上為家人慶生，竟不慎曝光幾人的正面照並在網路上流傳，大S對此透過經紀人表示將採用法律手段應對。豈料，張蘭在直播中痛批大S，引起輿論聲浪。

汪小菲日前在抖音平台上曬出與家人的慶生畫面時，不慎曝光長相，並在網路上流傳。對此，相當保護家人的大S則透過經紀人表示：「一切已交由律師處理。」話題一時在陸網上引發兩極輿論聲浪。除了有汪小菲的支持者指出大S過往曾與家人一同登上雜誌封面的行為和現在的的言論自相矛盾，也有網友幫大S緩頰，曬出她在綜藝節目上承諾要保護家人的言論，認為：「現在的情況不一樣了。」

此外，汪母張蘭對此事件也在直播中發表看法，語氣激動的表示：「本來就是一件很小的事而已，只能說某些人太壞了，壞到沒有底線了。」另外，也補充指出：「只是想慶生而已，就給告了，還送上熱搜了，怎麼天天淨幹壞事呢！」

對於張蘭的說法，在網路上掀起兩極輿論聲浪，支持者表示：「最多警告一下就好，何必如此惡毒還提告」、「這種事情還需要律師提告，確實挺離譜的。」但也有人提出相反的看法，認為：「慶生沒錯，但曝光照片就不對了」、「可是後果是在網路上被人指指點點」、「和你講道理你不聽，和你講法卻說人惡毒。」