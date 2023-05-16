金門地區昨(15)日下午發生一起提款機隔間玻璃遭砸破案件，1名陳姓男子至土地銀行金城分行提款機排隊領錢，輪到他時因提款機補鈔暫停作業無法提款，男子等不及氣憤怒拍一旁牆面玻璃，竟將玻璃直接打破後離去，嚇壞後方其他排隊民眾，警方獲報後循線通知當事人到案說明，陳男與銀行雙方經協商賠償後達成和解。

警方指出，昨日下午3時28分許接獲民眾報案稱，土銀金城分行有一民眾以徒手破壞玻璃，警方獲報後趕赴現場處置時，當事人已離開，經循線追查發現為1名陳姓男子所為，經通知到案說明，男子表示當時已經排隊很久，當輪到他時行員告知提款機補鈔暫停作業，需等待約1到2分鐘時間才能提款，因急著領錢，忍不住拍打玻璃宣洩情緒。

警方獲報後循線通知當事人到案說明，陳男與銀行雙方經協商賠償後達成和解。(圖／警方提供)

經警方連繫土地銀行金門分行確認，提款機內現金並未短缺，一切都很正常營運，且也依SOP程序報警及陳報，感謝警方處置得宜，經向男子說明，發現是誤會一場，並已達成和解。

金城分局長方子欽表示，民眾在提款時如發現提款機有任何異樣，應隨時向銀行人員反應，且勿一時心急動手破壞機台，不但要負起賠償責任，還有可能被依毀損罪函送偵辦。