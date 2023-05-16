前文化部長、作家龍應台，將歷年演講精華彙編成兩冊「龍應台演講集」，分為上、下兩冊，包括《沙漠玫瑰，怎麼開花》和《因為殘酷，所以傾聽》，今（16）日正式出版。

其中《因為殘酷，所以傾聽》一書是特別針對兩岸三地讀者的溝通與傾聽，龍應台表示，「傾聽是建立新文明價值觀的第一步，讓每個人都勇於站出來講述自己的故事，開啟一個大傾聽的時代，並傾聽前一個時代殘酷湮滅的記憶。這是一種面對歷史、修復斷裂記憶，避免災難重演的功課。」

龍應台曾在北京演講時談到文明的力量，並介紹台灣的民主歷程，也為當時的兩岸氛圍留下見證。在香港時，她也建言文化硬體建設不能沒有長程的眼光和軟體思維的建議，並分享對香港文化政策與公民社會的觀察，為2019年以前的香港畫出一個歷史剪影。

在新加坡，龍應台則分享了自己的鄉村經驗，她堅信：「只有鄉村、底層感到幸福，這個國家的基礎建設、人權正義、社會福利，才算真正實踐。鄉村幸福了，國家才叫幸福。」

另一本《沙漠玫瑰，怎麼開花》的內容，主要是談論人文素養、文學價值、公民教育與未來世代等議題，多是龍應台在各大學與年輕世代的交流和對話。

龍應台對法學院的學子強調，「素養與知識是有差別的，人文素養是在涉獵了文、史、哲學之後，更進一步認識到，這些人文『學』到最後都有一個終極的關懷，對『人』的關懷。脫離了對『人』的關懷，你只能有人文知識，不能有人文素養。」

龍應台也談到文學的價值，「文學用美、想像與魔幻思維的『撞擊力』，幫助我們找回在夜深人靜時與自己靈魂素面相對的能力。」

在談及公民教育時，她也以自己和兩個兒子的相處經驗為例，解釋公民教育並不僅限於一門公民課，而是一種意識滲透到所有課程和課外活動、生活的各個層面和細節中，且必須與國際接軌。此外，面對全球化和新科技的未來，她發表了一場具有關鍵意義的演說，提出了世代之間不信任的問題，以及如何傳承歷史經驗、重建信任的支點，這是幾代人必須共同努力的目標。

六月份龍應台將應邀前往新加坡、馬來西亞等地，持續演講和交流。