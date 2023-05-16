衛生福利部玉里醫院因應長照轉型，將提高院內病床數，需要更多優秀的護理人才投入，前年與慈濟科技大學簽訂合作意向書，並在今年開辦花東公費專班，且錄取50人，學生畢業後考取證照將進入院內服務。（玉里醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

全台護理人才短缺，位在花蓮南區的衛生福利部玉里醫院因應長照轉型，將提高院內病床數，需要更多優秀的護理人才投入，前年與慈濟科技大學簽訂合作意向書，並在今年開辦花東公費專班，吸引百位花東學子報名，經一連串的遴選和考試，最終錄取50人，畢業後考取證照將進入院內服務，畢業即就業。

玉里醫院堪稱全台規模最大的精神專科教學醫院，目前正積極推動長照轉型，將陸續在萬寧、溪口、祥和等院區立案增加將近1000個公費養護床，逐步轉型住宿型長照機構，需要增加大量的護理師及照服員，2021年與開辦原住民公費護理專班長達27年的慈濟科技大學產學合作，開辦花東專班，提供50名公費生名額，對象為花蓮或台東的國中畢業生。

玉里醫院花東專班今年首次招生，吸引上百名花東學子報名，經一連串的遴選及國英數等科目考試，最終錄取50名學生，日前已完成報到分發工作，取得招生額滿的成果。

護理科代理主任林秀蓉說，考生錄取後，將公費補助學雜、書本，住宿，伙食，制服等費用，學生只要學年操行成績80分、學業平均成績70分以上，每月還有5000元零用金，讓經濟弱勢的學子無後顧之憂專心向學，且專班學生畢業後考取證照，即可進入玉里醫院服務。

由於林秀蓉從事護理師逾20年，她坦言，護理人員工作雖然辛苦且壓力大，但是很少行業可像醫護人員一樣，既能維持生計，又可幫助別人，雖然現階段院內要招雇許多護理師及照服員相當不易，相信有了花東護理專班的新血加入，能補足護理人力需求的缺口，服務更多患者。