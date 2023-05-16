好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓」被檢驗出A型肝炎病毒，行政院消保處昨與業者、多縣市消保官開研商會議，好市多初步同意依個案狀況，補助食用同住家人掛號及檢測費。台北市法務局今呼籲，受影響消費者個案情形不盡相同，務必從優、從速處理，如消費者申訴案件數越來越多，不排除再度約談業者。

台北市消費者保護官室主任消保官楊麗萍16日表示，會中成員一致認同，由於好市多是跨國知名量販店，大包裝食品多由家庭成員一起食用，希望好市多負擔受影響會員同住家人的掛號與檢測費，好市多初步同意，承諾攜回由各賣場依個案情形從優、從速處理。

楊麗萍表示，未來將不定期查看A肝莓果相關消費申訴案件情形，如發現案件數呈上升趨勢，不排除再約談好市多。

行政院消費者保護處昨邀請主管機關、各地方政府消保官及業者共同研商。好市多初步同意，同住家人如有食用受影響產品，其檢測費用（含掛號費）由該公司依個案情形從優從速處理。另針對符合規定的消費者，檢測費用及掛號費低於500元，仍維持該公告給付500元；如檢測費用加掛號費超過500元者，檢具單據實支實付補助費用。