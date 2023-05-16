基隆市議員施偉政質詢時表示中山國中有跳蚤肆虐問題，希望教育處可以正視校園環境問題，也要提供相關補助與協助。（徐佑昇攝）

教育處長劉美蘭回覆，教育處是所有學校後盾，有需求教育處一定會全力協助，如有突發情形，也有預算可以支援，不會有學校「不敢上報」情形出現。（徐佑昇攝）

基隆市議員施偉政於16日議會對教育處業務報告中指出，其選區中山國中於上周傳出有「跳蚤之亂」，導致學生無法好好上課，光是一堂課就「捏死15隻跳蚤」，家長來向他陳情，非常誇張，希望教育處能正視學校環境問題。對此教育處長劉美蘭表示，得知此狀況非常難過，教育處是各校的後盾，若有類似突發情形而經費不足，校方可向市府申請補助，教育處一定會全力支持。

施偉政表示，有家長向他投訴，中山國中的學生遭受到跳蚤肆虐問題，上課被咬到無法專心，最誇張的是有學生一堂課就捏死15隻跳蚤，而校方也有請環保局、衛生局，但因為4月已經有室外消毒過，因為藥劑殘留，可能沒辦法立刻再全校消毒，校方只能「自食其力」先在班級消毒、打掃環境。

施強調，並沒有要責怪校方或教育處的意思，但教育處有許多編列的補助和預算，不過針對校園環境問題像是除草、鋸樹、消毒等等，似乎沒有太多經費，希望教育處可以正視學童受教環境整潔問題，不要再出現這種「蟲蟲危機」。此外，有學校也常常問議員可不可以用補助款來幫忙清潔等需求，這部分他也有疑問，是不是學校向教育處申請環境整潔相關補助，會影響到該校預算等狀況，導致學校「不敢上報」，所以才只好找議員協助。

對此教育處長劉美蘭回應，看到議員指出孩子被跳蚤叮咬的畫面很不忍心，孩子的受教環境絕對是教育處最重視的議題。她也一再向同仁強調，教育處是所有學校和教師的後盾，像議員提到這種突發狀況，若是學校預算不足也能提出，只要有需求，教育處一定會盡力協助，應不會有「不敢上報」的情形出現。而學校相關的預算，也會經由校務會議來檢討，有需要調整的地方，教育處也會進行協調。