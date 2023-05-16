改善汙染！布袋鹽管溝排水水質淨化場今揭牌啟用。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

改善汙染！布袋鹽管溝排水水質淨化場今揭牌啟用。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣布袋鎮鹽管溝長期因菜脯季節性產業、民生汙水排放，造成溝渠及下游布袋港水質惡化，嘉義縣政府向中央爭取經費，興建鹽管溝排水水質淨化場，16日淨化場完工啟用，廢汙水淨化後，可望解決當地長達2、30年的困擾，不過地方反映有菜脯廠的廢水無法進入順利淨化場，環保局正在研議改善方案。

布袋鎮內田地區長年因當地「菜脯」特色產業發展，逢產季時，醃漬廢水排放流入鹽管溝排水及布袋港，致使下游水環境惡化，2021年縣府爭取經費進行「鹽管溝排水水質淨化場新建工程」，已於今年5月完工，今啟用典禮，縣長翁章梁、環保署長張子敬、布袋鎮長蔡瑋傑等地方民代貴賓都到場。

環保局說明，工程經縣府向中央申請並獲環保署補助經費，總工程費8800餘萬元，環保署補助約近7100萬，縣府配合款約1700餘萬元，至於水質淨化場是撥用0.5公頃國有土地進行開發利用，於鹽管溝大排側邊進行截流取水，再利用動力抽引汙水至水質淨化場進行處理。

環保局說，淨化後的水體再放流回下游，設計處理量為1天460噸，可提供鹽管溝排水每日削減生化需氧量約66.2公斤、懸浮固體物約36.8公斤、氨氮約3.7公斤的汙染量，有助於改善水體水質，營造親水水岸環境。

「透過中央與地方政府協力，布袋鎮水質淨化場成為成功解決地方問題的典範！」翁章梁說，藉由現在的環保技術及環保署的補助，將水質淨化處理，解決居民對於廢水所產生臭味的困擾。

不過，蔡瑋傑等人卻反映，初步運作後發現有些菜脯廠的水無法完全進入淨化廠，推測可能是地勢高層落差因素，建議加裝專管或加壓馬達予以改善，讓菜脯水淨化系統更加完善。

環保局水汙防治科長謝政哲說，淨水場興建時就發現問題，主要是有2家菜脯廠的廢汙水排水系統屬另一個水系，施工中曾嘗試接管匯流，卻出現通過家戶排水加上滯留水等問題，需用審慎規畫，初步會把新厝抽水站當截流點，將廢水引進最容易集中的點再行淨化處理。