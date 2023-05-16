台南3歲女童走斑馬線遭撞死的事件，讓行人路權觀念再次受到重視，南警自5月10日起執行為期1個月的路口安全大執法，麻豆警分局今天公布轄內6大執法路口，地點包含阿蘭碗粿、下營區公所、隆田火車站、麻豆菜市場、六甲菜市場及六甲郵局。

警方表示，民眾騎車或開車行經路口時，應放慢速度注意路況，發現行人穿越線上有行人準備要通過時，應「停止」讓行人先行走；依據警政署規定，倘若汽車車頭或機慢車前懸進入行穿線，與行人行進方向未保持3公尺距離（約1個車道寬），即可依規定舉發未停讓行人違規。

麻豆警分局針對麻豆菜市場（麻豆區興中路與興國路路口）、阿蘭碗粿前（麻豆區中山路與新生南、北路路口）、下營區公所前（下營區中山路一段與文化街路口）、隆田火車站前（官田區中山路與文化街路口）、六甲菜市場（六甲區中山路與中正路路口）及六甲郵局前（六甲區中正路與民生街路口）等6大重要路口加強車輛未停讓行人執法。

麻豆警分局說，針對上述6大重要路口，自5月1日至15日止，總計取締路口不停讓行人15件；非號誌化路口不依標誌、標線、號誌停車再開8件；人行道違規停車132件。

麻豆警分局分局長林獻力呼籲，依道路交通管理處罰條例第44條第2項及第48條第2項規定，汽車駕駛人駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時或轉彎時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上、3600元以下罰鍰。