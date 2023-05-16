央行的三點說明如下：

(1)房價非CPI衡量範圍，居住服務價格(如「房租」)才會納入CPI編算。

CPI係衡量一般家庭購買「消費性」商品與服務的價格變動情形，一般住宅市場房價屬資產價格，不會納入CPI衡量，住宅提供的居住服務成本如「房租」才會納入CPI。房租則可分成租屋者支付之「實際市場住宅租金」與「自有住宅設算租金」(owner-occupied housing, OOH)，CPI若將上述二者同時納入，較能反映實際的居住服務成本。

(2)我國主計總處與美、日、英等多數國家均已將「自有住宅設算租金」納入CPI統計，目前歐元區並未將「自有住宅設算租金」納入其CPI(即調和消費者物價指數(HICP))統計。主要國家統計機構編製CPI均已將「實際市場住宅租金」納入；至於「自有住宅設算租金」，大多數國家則分別以不同的估算方法納入：

1.台灣和美、日、英等多數國家採租金等值法(rental equivalence or。imputed rents approach)；

2.加拿大、瑞典、冰島等部分國家採使用者成本法(user cost approach)；

3.澳大利亞、紐西蘭等少數國家採淨取得法(net acquisitions approach)；

4.愛爾蘭等極少數國家採支付法(payments approach)。

至於南韓、歐元區等則未納入。

(3)歐盟統計局(Eurostat)與歐洲央行(ECB)等單位於10多年前開始合作研議將「自有住宅設算租金」納入HICP(即HICP+OOH)，遲至近年方發布試編結果，惟其仍存在若干問題尚待釐清，例如：

1.目前歐元區對自有住宅成本的衡量，尚未能將資產性質(土地價格)與消費性質(房屋價格)做適當的分離。

2.歐元區自有住宅成本屬季度資料、延遲較久，若將其納入HICP計算，不利通膨指標的即時性。故試編結果尚未被正式採用；HICP目前仍是ECB的貨幣政策主要參考指標。