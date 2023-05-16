新光金即將於下月9日召開股東會，並進行董監事改選，近期事件鬧得沸沸揚揚，主要可分為目前主導經營的吳東進陣營，以及打出改革口號的洪士琪，而台新金董事長吳東亮也被認為牽涉其中，目前新光金改選兩方人馬委託書大戰。

台新金16日法說會上，法人問到台新及新光併購的態度，林維俊首度強調，「台新金控完全沒有角色」，並說就他了解市場現況，新光金內部有兩派股東，但都是公司派、沒有所謂的市場派，只是有不同的訴求，都在爭取投資人、股東的支持，就這件事來看，台新金控完全沒有角色，靜觀新光金改選的狀況。

另，法人關心台新金處分彰銀進度。林維俊表示，因為是第一季法說會，因此先提供揭露至今年3月底止數字，台新金持股彰銀比例約10.4％，但有一部份已經提存交換債與交換特別股發，剩下可自由處分僅5.14％。

林維俊進一步說，由於4、5月國內市場狀況不錯，台新持續在公開市場上出售彰銀部位，大約又下降了1個百分點，因此，從3月底的5.14％，下降至目前已不到4％。

林維俊也說，台新金第一季整體營運表現穩健，主要業務動能回升，截至第一季底，稅後純益達50.64億元，較去年同期成長136.2％，創歷年第一季獲利歷史新高，每股稅後盈餘0.38元，股東權益報酬率11.48％，每股淨值為13.63元。