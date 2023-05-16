股神巴菲特的波克夏公司繼去年第4季減持對台積電86％持股後，今年第一季更出清所有持股。中廣董事長趙少康直批，總統蔡英文在111年國慶才說，會持續維持台灣在半導體尖端製造的優勢和能量，讓護國神山的全球地位更形重要。結果蔡執政7年把兩岸搞得兵兇戰危，即便是台積電這樣的好公司也留不住投資者，護國神山地位遭受打擊。無視外資撤離、外僑緊張，企業緊縮，眼裡只有政治與選舉的政府，真的必須換掉。

「投資環境不穩定，護國神山遭清空！」趙少康今(16日)在臉書發文表示，投資者眼光長遠，評估一個地方是否值得投資，一旦風險過大就會撤資。根據經濟部統計，2022年核准外資來台投資不動產業金額約3.66億美元，比2021年6.53億美元減少44％。巴菲特考量到兩岸地緣政治緊張出清持股，可見台灣企業正面臨不穩定政局及戰爭風險，嚴重影響前景與績效，難道蔡英文跟民進黨政府不用負責？

趙少康提到，同一時間，輝能科技宣布在法國投資1743億台幣，興建供應電動車用電池的超級工廠。輝能執行長楊思枏說，董事會因為「政治因素」不想在台灣擴大太多產能。輝能的無奈，映照出的是對台灣投資環境的不安及政府的不信任，沒能留下電動車產業，更是重重打了蔡政府淨零碳排一巴掌。

趙少康質疑，蔡英文整天穿著軍服或防彈衣去視察部隊、視察教召，延長兵役役期，然後跟大家講台灣適合投資，根本是自我矛盾。台灣離大陸這麼近，國際媒體都說態勢緊張，戰爭一觸即發，試問誰還敢來投資？開分店？蔡政府推說是因為共機、共艦繞台，兩岸才緊張，問題是對照馬英九執政時期，兩岸沒有這樣，更沒有犧牲任何主權或利益。

「危邦不入，亂邦不居！」趙少康直言，大家現在不會去烏克蘭、俄羅斯旅遊，就是因為兩邊開戰局勢亂，投資更是，難道台灣真的要走到這一步嗎？政府無視外資撤離、外僑緊張，企業緊縮，甚至有錢人開始將資產帶離台灣，只因為民進黨根本不關心經濟狀況，眼裡只有政治與選舉。蔡政府留不住人才、吸引不了資金，更幫不了企業，這樣的政府真的必須換掉！