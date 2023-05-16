新北市瑞芳區的台鐵深澳支線，16日上午發生電路不良，讓基瑞交界處的平交道遮斷桿放下長達4小時，造成車輛回堵1公里。（張志康攝）

新北市瑞芳區的台鐵深澳支線，16日上午發生電路不良，讓基瑞交界處的平交道遮斷桿放下長達4小時，造成車輛回堵1公里。（翻攝照片／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區的台鐵深澳支線，16日上午發生電路不良，讓基瑞交界處的平交道遮斷桿放下長達4小時，造成車輛回堵1公里。（翻攝照片／張志康新北傳真）

台鐵深澳支線16日上午突然發生軌道電路不良，造成基隆市與新北市瑞芳區交界的平交道啟動防護機能，遮斷桿自動放下，異常達4小時以上，也造成附近道路大塞車，最長回堵約1公里。

據了解，台鐵深澳支線在16日上午9時30分左右，突然發生軌道電路不良，導致自我防護機制啟動，平交道的遮斷桿自動放下。這一放，就放了4個小時。

由於這個平交道地處基隆、瑞芳之間的要道，也是台62線萬瑞快速道路往海科館匝道口，來往的車輛看到平交通的遮斷桿放下，自然就停車等待。最嚴重的時候，交通回堵長達1公里。

鐵路警察局與台鐵技術人員也趕到現場，一方面進行搶修，一方面也指揮交通。鐵路警察更直接將平交道的遮斷桿手動抬起，讓車流先行通過。但不少民眾聽到平交道的警鈴仍在噹噹響，即使鐵路警察揮手示意，也不太敢駛過。

台鐵表示，這次的故障已於上午11時左右修復。但據知情人士透露，11時之後又發生故障，直到下午3時左右才修好，不過台鐵仍在測試中。據了解，遮斷桿發生異常，這種事情，之前也發生過，但從沒有像這次這麼久。

台鐵表示，因為因軌道電路不良，該平交道啟動自我防護功能將遮斷桿放下，以確保安全。經技術人員排除後，該平交道已經恢復正常。

台鐵深澳支線全長4.7公里，從瑞芳到八斗子站共三站，由海科館站穿過一號隧道後的路段沿台灣東北海濱而行駛，沿途景色優美，八斗子站更獲「北多良」美稱，假日吸引許多遊客前來。