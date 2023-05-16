客委會為推動客語為通行語，對各級地方政府實施成效評核及獎勵，頭份市公所自2019年起至2021年連續3年獲評核為佳等成績，2022年度則獲得優等成績，獲頒100萬元獎勵金，客委會副主委周江杰16日上午專程前往頭份市公所頒發100萬元獎金，表彰頭份市公所推動成效值得肯定。

頭份市長羅雪珠表示，頭份市作為苗栗縣人口第一大城市，公所於推廣客家文化上不遺餘力，例如電話總機設有客語語音服務，辦公場所、電梯及等公共空間積極融入客家意象，打造客語環境營造。辦理各項藝文活動、展演都融入客家意象與客語詞彙，全力推廣有助於推展客語為通行語業務。

此外，公所也積極鼓勵在地社區發展協會辦理客家文化活動或研習課程，讓公部門與民間團體共同努力，使客家文化傳承與發展。

市長羅雪珠也表示，最後要感謝客家委員會給予公所的肯定，未來仍會煞猛打拚賡續推動客家文化業務。