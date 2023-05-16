遊客自駕充氣小艇離岸漂流 恆春海巡即刻救援 17:272023/05/16 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遊客自駕充氣小艇離岸漂流，恆春海巡即刻救援。(海巡署提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遊客自駕充氣小艇離岸漂流，恆春海巡即刻救援。(海巡署提供) 遊客自駕充氣小艇離岸漂流，恆春海巡即刻救援。(海巡署提供) 海巡署16日上午11時28分接獲民眾通報表示，恆春萬里桐海域有2名遊客自駕充氣式小艇遊憩時，不慎遭海流帶離，立即通報恆春海巡隊派艇前往應處。 海巡接獲通報後立即派遣線上巡邏艇前往通報海域，現場風力約5至6級、陣風8級，不久後便於現場發現漂流遊客，2人明顯已體力不支，無法返回岸際。 海巡人員合力將2名遊客救援上艇，隨即提供飲用水及保暖措施，中午12時10分安全載返後壁湖港，成功完成救援任務。 #恆春半島 #海巡署 #充氣小艇 #萬里桐海域 #自駕 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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