遊客自駕充氣小艇離岸漂流，恆春海巡即刻救援。(海巡署提供)

遊客自駕充氣小艇離岸漂流，恆春海巡即刻救援。(海巡署提供)

海巡署16日上午11時28分接獲民眾通報表示，恆春萬里桐海域有2名遊客自駕充氣式小艇遊憩時，不慎遭海流帶離，立即通報恆春海巡隊派艇前往應處。

海巡接獲通報後立即派遣線上巡邏艇前往通報海域，現場風力約5至6級、陣風8級，不久後便於現場發現漂流遊客，2人明顯已體力不支，無法返回岸際。

海巡人員合力將2名遊客救援上艇，隨即提供飲用水及保暖措施，中午12時10分安全載返後壁湖港，成功完成救援任務。