德國鋼琴名家海夫里格曾在2019年來台與北市交合作演出阿曼（Dieter Ammann）鋼琴協奏曲《大觸技曲》，獲得廣大迴響，睽違4年再度來台，此外，他也將在6月10日與北市交五位弦樂團員合作演出貝多芬及布拉姆斯室內樂曲目。（台北市立交響樂團提供）

受到台北市立交響樂團（TSO）邀請，馬勒國際指揮大賽金牌得主、新加坡籍指揮家黃佳俊首度來台，將攜手德國鋼琴名家海夫里格（Andreas Haefliger），於台北、花蓮兩地巡演，演出布拉姆斯第二號鋼琴協奏曲，以及第四號交響曲。

黃佳俊現為日本愛樂首席客席指揮，並將於2023／24樂季接任該團首席指揮，另外德勒斯登愛樂也甫於在今年四月底宣布將邀請黃佳俊擔任該團2023／24樂季首席客席指揮。他將指揮多場音樂會，包括開幕音樂會演出艾爾加、史特勞斯以及他最喜歡的泰國作曲家之一Narong Prangcharoen之作品，在樂季末演出結合馬勒《第一號交響曲》，由日本作曲家伊福部昭創作。

海夫里格曾在2019年來台與北市交合作演出阿曼（Dieter Ammann）鋼琴協奏曲《大觸技曲》，獲得廣大迴響，睽違4年再度來台，此外，他也將在6月10日與北市交五位弦樂團員合作演出貝多芬及布拉姆斯室內樂曲目。

「黃佳俊、海夫里格與TSO」音樂會分別於5月18日在台北國家音樂廳以及5月20日於花蓮縣文化局演藝廳登場。