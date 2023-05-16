澎湃新聞16日報導，大陸清查各地「紙面坐牢」亂象，發現因犯搶劫罪、故意傷害罪、非法持有槍支、彈藥罪而被判處無期徒刑，在黑龍江泰來監獄服刑的受刑人楊某，獲違規審批保外就醫後，開設職業賭場等跨境重大犯罪落網再判刑，光罰金即2000萬人民幣。經查楊某是獄醫吳興岩多次違規出具保外就醫意見縱放且非首例，中國大陸裁判文書網公開刑事判決書顯示，吳興岩此案僅因犯怠忽職守罪，一審判處一年徒刑。至於對價關係與幕後黑手，諱莫如深。

針對民眾反映強烈大陸犯罪服刑後「花錢買刑」、提「錢」出獄等問題，2016、2017連續兩年，黑龍江省部署開展專項檢察活動，檢察暫予監外執行（保外就醫）受刑人病情鑒定及治療情況，2016年監督收監撤銷緩刑、暫予監外執行條件消失受刑人38人。在刑事執行檢察監督中，檢察機關深挖職務犯罪線索，有效打擊司法腐敗，2016年立案查辦徇私枉法、濫用職權、貪汙賄賂等刑事執行活動中職務犯罪61件63人，位居大陸全國第四。

判決書指出，吳興岩，男，1964年出生於內蒙古烏蘭浩特，專科文化，黑龍江省泰來縣中醫院醫生，住黑龍江省泰來縣，2016年12月27日因犯徇私舞弊暫予監外執行罪被判處有期徒刑三年，緩刑三年。因涉嫌犯濫用職權罪於2022年9月7日被取保候審，2023年4月13日被逮捕。

齊齊哈爾市昂昂溪區人民法院經審理查明，2007年至2009年7月，被告吳興岩在任泰來監獄醫院醫生、病殘鑒定小組成員期間，與小組成員金某、馮某（二人另案處理）負責審核罪犯病殘情況提出保外就醫鑒定意見。在辦理楊姓受刑人初次保外就醫過程中，不認真履行審查職責，違反指定的醫療機構病殘鑒定證明文件相關規定，未按照規定審查保外就醫病殘證明材料，在未再次集體會診、指定醫療機構未出具司法鑒定意見情況下，違規出具保外就醫意見，導致楊某被違規審批限期保外就醫；在辦理罪犯楊某三次續保過程中，不認真履行審查職責，在罪犯楊某服刑不滿7年、已沒有生命危險不符合繼續保外就醫下，違規出具保外就醫意見，致使楊某被違規審批保外就醫後實施跨境重大犯罪，造成特別惡劣社會影響。

法院認為，被告吳興岩在案發時身為國家機關工作人員，嚴重不負責任，不認真履行職責，造成惡劣社會影響，致使國家和人民利益遭受重大損失，其行為已構成怠忽職守罪。

澎湃新聞報導，合肥市中級人民法院（2021）皖01刑終476號刑事判決書顯示，被吳興岩假借「保外就醫」放走的受刑人楊某，於2021年12月1日因犯開設賭場罪，被判處有期徒刑7年6個月，併科罰金人民幣2000萬元。

黑龍江省局中心醫院鑒定所鑒定人、張姓主任醫師稱，泰來監獄給楊某做鑒定的目的就是為了保外就醫，但是楊某鑒定最終沒有出具鑒定意見，因為病情複雜，病因不明確，在《罪犯保外就醫傷殘範圍》內找不到符合條件的相關條款。之後中心醫院領導召開了一個協調會，開會後楊某這個鑒定書就不用出了，改為給泰來監獄出具楊某的診斷書。另有劉、王姓證人分別證實幫助楊某吃藥和配藥騙取保外就醫的經過。

澎湃新聞報導，黑龍江省人民檢察院曾通報過發生在泰來監獄違規保外就醫案件，不止一端。