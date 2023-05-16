高人氣南韓正妹實況主企鵝妹(柳允進，Jinny)以甜美外型走紅，近日她飛到台灣進行「徒步環台之旅」，沿路遇到許多慕名前去的粉絲，也有遇到怪人騷擾，在網路上掀起大量討論，有粉絲翻出她2年前的影片，曾有粉絲打賞5千美元（約15萬新台幣）讓企鵝妹剃光眉毛，企鵝妹收到後也照做了。

企鵝妹2年前曾拍攝影片，標題是「為了5千美元我剃了我的眉毛」，原本企鵝妹在拍攝清除小鬍鬚的影片，不料有一名男觀眾詢問她是否願意為了5千美元剃掉眉毛，當下企鵝妹一口答應，沒想到過了一會她真的收到入帳通知，她表示自己剛才只是開玩笑，上網查詢後發現眉毛剃除後要4到6個月才會完全長回來，當下企鵝妹先告知母親有人打賞了5千美元，但說必須剃掉眉毛後，企鵝妹的媽媽立刻變了表情，直呼「不行」，還要企鵝妹把錢退回去，爸爸得知後也極力反對反問她「妳瘋了嗎？」。

（來源／影片取自Jinnytty 企鵝妹 윰찌YouTube，如遭刪除請見諒。）

最後企鵝妹媽媽還是接受了女兒的決定，企鵝妹剃掉眉毛後，媽媽給了她一個大擁抱，而她也趁機畫上搞笑眉型，在鏡頭前擠眉弄眼，擦除後她多次嘗試給自己畫個自然的眉型，在媽媽的幫助下總算成功，精心打扮後她看起來並無異常，影片曝光後網友表示：「就算沒有眉毛，她還是很漂亮」「剃掉眉毛也太犧牲」、「這已經太瘋狂」、「企鵝妹真的是個狠角色」。