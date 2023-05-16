曾經擔任中國黃山幸福新世界集團有限公司負責人、中國中小商業企業協會副會長的孫天群，提告指控台灣《上報》仇姓記者及其任職的上昇公司，誣指他為詐欺犯須連帶賠償160萬元及回復名譽，一審判仇及其公司須賠償12萬元，二審認為記者已盡合理查證義務逆轉改判免賠。可上訴。

孫天群提告主張，仇女受僱上昇公司擔任記者職務，未盡合理查證義務，在2020年1月9日惡意編造他為金融詐欺犯、涉犯上海P2P平台搶錢通詐騙案件、香港星亞控股公司詐騙散戶案件之不實新聞，侵害他名譽權甚鉅，仇與公司須連帶給付160萬元本息，上昇公司應為回復名譽之適當處分。

台北地院一審判決，仇及上昇公司應連帶給付孫12萬元，上昇公司應刊登本案判決全文1日，上訴後，高院二審認為，大陸地區媒體就孫男經營之黃山新世界公司涉及搶錢通平台違法吸金糾紛等多有報導，仇以該等報導為本，發表新聞，並非憑空杜撰。

高院認為，仇在期間緊促、跨境調查困難下，搜尋、整理與孫男有關之公開歷史資訊後報導新聞，屬新聞自由之範疇，且仇在新聞中復已說明所憑資訊來源為大陸媒體報導，適當調和新聞自由與孫的名譽之保護，仇已盡合理查證義務，逆轉改判免賠及回復名譽。可上訴。