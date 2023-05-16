擁有良好肌膚狀況是許多人都在努力的課題，除了勤做保養外，飲食習慣也扮演關鍵角色。營養師陳怡錞就列出傷害皮膚的6個飲食習慣，像是蛋白質攝取不夠、經常吃加工食品等都會使膚質變差；或是三餐只吃水煮餐的減肥個案，由於缺乏油脂，皮膚都會出現乾燥、脫皮或失去光澤等現象。

陳怡錞近來在其臉書粉絲頁發文，列舉傷害皮膚的6個飲食習慣：

1、蛋白質攝取不夠

陳怡錞表示，身體會利用甘胺酸、脯胺酸、離胺酸等胺基酸來製造膠原蛋白，而這些胺基酸來自於蛋白質食物，當攝取不足時，身體沒有足夠材料能夠製造膠原蛋白，皮膚彈性就會變差。

2、只吃水煮缺乏油脂

陳怡錞提到，諮詢門診常遇到三餐只吃水煮餐的減肥個案，他們都出現皮膚乾燥、脫皮、失去光澤等現象，由於飲食缺乏必需脂肪酸，使皮膚機能和荷爾蒙系統都大受影響。

3、喜歡吃油炸食物和甜食、含糖飲料

陳怡錞指出，高溫烹調的油炸食物和精製糖，都會促進身體的發炎反應，使得皮膚過敏、痘痘、泛紅等問題更加嚴重。

4、經常吃加工食品

陳怡錞說明，包括速食、微波食品、泡麵、香腸、火鍋料等加工食品，都是屬於高鈉的食物，攝取過多的鈉容易造成水腫，使得血液循環不良，膚質也會變差。她特別提醒，加工食品當中含有許多不必要的人工添加物，會增加身體負擔。

5、喜歡吃精製澱粉或精製食物

陳怡錞指出，白飯、白麵或白麵粉製成的麵包等精製澱粉，甚至是精製糖，會讓血糖快速上升，血液中過高的糖分會傷害組織蛋白質，包括膠原蛋白，使得蛋白質被醣化變性，變性後的膠原蛋白會失去彈性且變黃，造成皮膚鬆弛和蠟黃。

6、不愛吃蔬菜水果

陳怡錞說明，不愛吃蔬菜水果易缺乏維生素C，使體內膠原蛋白無法合成。另外，蔬果攝取不足也易缺乏膳食纖維造成便秘，使得體內毒素增加，皮膚也會變差。