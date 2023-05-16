新竹市永恆之丘納骨塔日前傳出下大雨時，雨水會潑入塔內、地上積水等情事，民眾黨籍新竹市議員宋品瑩16日上午赴監察院檢舉永恆之丘設計缺失，要求調查時任的市長林智堅，與審核設計書圖的前副市長沈慧虹等人涉及行政疏失，還給新竹市民1個交代。

宋品瑩表示，永恆之丘耗資超過5億公帑、號稱最美納骨塔，前市長林智堅還曾在未啟用之前就在現場擺拍網美照跟舉辦活動，但去年就發生因開放天井設計導致雨後內部嚴重積水緊急進行變更設計工程，追加超過1700萬的預備金補救，沒想到效果不彰，遇雨仍然會進水、積水，這個問題甚至在今年啟用之前都沒有得到妥善的解決，導致市府後續恐須再追加經費進行改善。

宋品瑩指出，施工廠商完全照圖施工沒有問題，問題是出在設計上，設計一意追求美觀卻忽視新竹地區的風雨特性，卻可以通過市府的審查，難道前市長等人都沒有責任嗎？或是難道根本就是有人為了美觀，授意要如此設計？

宋品瑩拿出公文表示，永恆之丘設計圖說已於2018年由林智堅前市府核定，並且是「沈慧虹代決」，廠商也可能主張市府當時同意該設計，導致市府必須額外編列預算來改善，根本是浪費民眾納稅錢，必須追究當時核定設計圖說的相關人員的疏失。她強調，這樣攸關人民血汗錢的事情絕不能被輕輕放下，呼籲監察院秉公處理。

市府表示，市議員向監察院告發的動作，如果相關單位需要資料，現任市府會全力配合。如果檢調要介入調查，市府也會配合提供，以求盡速還給市民1個交代。

民進黨市議員楊玲宜則指出，去年底前市府就進行第5次變更設計，增加鋁門窗、增設遮雨屋簷、天井加蓋透明玻璃等項目，今年高虹安上任市長後，也於3月初驗工程也已通過，那為何1場大雨卻讓永恆之丘變了調？高虹安如果覺得原先設計有問題，就應該依照程序變更設計追加項目，與廠商變更契約內容。