工研院與台灣聚合化學品股份有限公司共同開發創新防蝕隔熱塗料系統，用於戶外石化桶槽的外層塗裝，可阻擋90％的太陽熱能進入儲槽，有效降低揮發性有機物逸散空氣中達20％以上，2022年成功量產商業化，目前已在高雄林園工業區、雲林麥寮地區完成多個大型化學儲槽的塗裝驗證，工研院預估國內儲槽用塗料產值約可達新台幣35億元。

近年來因極端氣候導致極端高溫頻繁，使石化儲槽因環境溫度過高而造成揮發性有機物逸散，其物體是形成溫室氣體臭氧的前驅物質。經濟部技術處指出，為了改善空氣品質並提升我國石化產業綠色永續競爭力，除了以科技專案補助工研院發展減碳技術外，也鼓勵業界導入綠色永續循環概念。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，工研院與台聚公司透過樹脂與塗料配方設計，經研發團隊驗證，塗裝在大型儲槽可大幅降低表面溫度15~20℃、槽內溫度降低3~7℃，進而減少揮發性有機物排放20％。防蝕隔熱塗料系統更可避免化學品因長時間曝曬於陽光下受熱，而使化學品的溫度跟著上下劇烈變化，減少桶槽化學品變質機率。研發團隊預估國內儲槽用塗料產值約新台幣35億元，帶領產業往高值化發展。

台聚公司先進材料事業處副總劉興澤指出，立法院於2023年1月10日3讀通過修訂《溫室氣體減量及管理法》並更名為《氣候變遷因應法》，不僅明確訂定應在2050年達成溫室氣體淨零排放的目標，對於碳費的徵收亦有階段性規畫。

如何面對及因應全球減碳、環境友善的訴求，兼顧營收與環保，劉興澤認為是台聚公司當前最重要的議題。這次投入低揮發性有機化合物隔熱防蝕塗料技術創新，不僅在集團內使用，同時也對外提供產品與服務。