坐落四鐵共構、擁抱270度環繞山景的城市度假酒店台北六福萬怡酒店，將在6月2日起與統一企業集團旗下品牌統一佳佳「BEING spa」合作，於酒店11樓開設最新營業據點，主打每間客房窗景都能飽覽南港翠綠茶山的視覺饗宴，與獨立的梳洗空間和空調設備，賓客可在體驗按摩的過程中全然放鬆、舒心休憩。

六福萬怡酒店特別選定開幕前夕，於浪漫的網路告白節5月20日推出「FUN舒活放慢時光住房專案」售價8,999元，包含雙人一泊一食搭配BEING spa都會舒展保養療程兩位，若於周日至周四入住，還可再享有免費升等豪華客房的尊榮享受。

台北六福萬怡酒店鄰近台北四獸山群，可於客房、餐廳遠眺環山繞景，享受城市度假酒店肆意悠閒的放鬆時刻，本次攜手網羅世界知名按摩特色保養技法的「BEING spa」，於酒店11樓開立全新據點，包含尊榮備至的雙人SPA客房，其中還有一間21坪大、廳房獨立和雙衛浴設備的VIP套房，每間客房均能俯瞰群山環繞景緻，房間亦能欣賞新銳藝術家為六福萬怡獨家繪製的藝術畫作，再結合BEING spa專業熟稔的貼心服務、招牌手法經絡按摩融合芳香精油，提供賓客五感六覺的放鬆旅程。

BEING spa秉持以「家以外，最放鬆的歸屬空間」核心理念，打造舒緩芬芳的氣息啟動身心放鬆，並搭配專業細膩的按摩手法，為貴賓們開啟身心靈的星級呵護舒緩旅程。結合台北六福萬怡酒店專屬空間休憩，眺望環山綠茵美景房，享受著『豐安自在』的寧靜片刻；在繁華便利的都會鬧中取靜，徹底為貴賓洗滌疲憊，解放五感、尋回六覺。