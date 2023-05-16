消息指出，改款Model3是特斯拉首款目標推動公司盈利的大眾市場電動汽車，比此前的版本車身略長，更具運動感，內飾設計更時尚。網傳外國網友在特斯拉加州超級工廠，用無人機拍攝到新款Model 3的測試影片。

報導指出，特斯拉上海工廠的一期生產線會在5月底停產幾天進行整改，為新車試生產做準備。5月初開始，上海工廠的部分工作人員就被要求將手機放置在產線外的專用儲物櫃，避免新車細節洩露。參與該項目的內部人士表示，改款的目標是降低生產成本，外觀和動力系統也有調整。