歐盟反壟斷機構終於批准微軟（Microsoft）收購電玩遊戲巨擘動視暴雪（Activision Blizzard）的提案，不久之前，倫敦的監管機構阻止了微軟迄今為止最大的一次收購案。不過微軟做出了許多承諾，而歐盟最終也同意放行了，這一筆交易將成為微軟有時以來最大的一筆收購案件，金額高達新台幣2.12兆元。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）16日報導，經歷過一連串漫長的調查之後，對於這筆收購案件是否會對遊戲市場造成壟斷結果，特別是關於微軟能夠取得動視的旗艦系列遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）的這一個問題。微軟已經採取了多項措施來消除布魯塞爾對這筆交易的擔憂，歐洲執委會（EU Commision）在5月15日表示，微軟所作出的承諾已完全解決了監管機構最初的擔憂。

這筆價值690億美元（新台幣2.12兆）的收購案，將成為微軟迄今為止最大的收購案，也將能夠讓微軟成為營收最高的遊戲公司之一。然而，大西洋的另一邊，英國競爭與市場管理局（CMA）在今年4月時拒絕了微軟的這一筆收購案件。

歐盟的競爭事務負責人韋斯塔格（Margrethe Vestager）表示，這一決定代表動視暴雪的熱門遊戲帶給更多設備和消費者，就這一個方向邁出了重要的一步，這得益於雲端遊戲串流技術。」

微軟提供的承諾將首次使這類遊戲能夠在任何雲端遊戲串流服務中進行串流，增加了競爭和增長的機會。”