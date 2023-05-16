美國之音（VOA）16日報導稱，有衛星圖像顯示北韓近期出現疑似籌備閱兵式的行動。

報導指出，美國衛星數據公司「行星實驗室」（Planet Labs）14日至15日拍攝的衛星圖像顯示，北韓平壤美林機場北側空地停放著50到100輛車輛。鋻於大批車輛通常在閱兵式排練前集結於此地，媒體推測北韓可能正在籌辦閱兵式。然而，衛星圖像也顯示該地仍有不少空曠位置，且尚未辨識到兵力或其他裝備集結的動向。

有分析認為，北韓可能在韓戰《停戰協定》迎來70周年的7月27日，北韓所謂的「戰勝節」之際，舉行閱兵儀式。北韓曾於1993年和2013年舉行閱兵式紀念「戰勝節」。也有觀點指出，北韓有可能在建政75周年的9月9日之際舉行閱兵式，但鋻於籌備動向通常在閱兵兩個月前出現，其在7月27日舉行閱兵式的可能性更大。

北韓最近一次舉行閱兵儀式，是在2月8日的建軍75周年紀念日，新型固體燃料洲際彈道飛彈「火星-18」（Hwasong-18）也在該閱兵儀式首次亮相。