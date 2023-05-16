用路人注意，台74線北屯二至崇德交流道東西雙向全車道今（16）日晚間又要因施工封閉了，自16日晚間21：30至17日清晨05：30，東西雙向全車道封閉，東向北屯一入口匝道及西向潭子入口匝道封閉，台中市第五分局提醒用路人東行可提前於西屯三、北屯一及北屯二交流道匯出、西行可於潭子及崇德交流道匯出提前改道改走平面道路。

交通部高速公路局第二新建工程處為辦理國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，已多次利用夜間施工，本次預計於112年5月16日晚間21：30至翌日05：30，暫時封閉台74線14K＋500~17K＋700(北屯二至崇德交流道)東西雙向全車道，進行台74線橋面二次銜接、鋼箱梁吊裝臨時支撐架基座模板組立及混凝土澆置作業。

因應施工，屆時台74道北屯二至崇德交流道東西雙向全車道封閉，東向北屯一入口匝道及西向潭子入口匝道封閉，交通維持管制期間請用路人體諒配合行經此路段小心慢行，如欲避開此施工路段東行可提前於西屯三、北屯一及北屯二交流道匯出、西行可於潭子及崇德交流道匯出提前改道改走平面道路(環中路)，以確保行車順暢；並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

台中市第五分局表示，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，並持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。分局長陳松寅籲請用路人配合相關交維措施及遵行方向並提早改道，用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，並注意行車安全。