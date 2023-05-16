台灣與國際教育成就評量學會（IEA）今天下午同步公布針對小學4年級學生（平均年齡10.2歲）進行的「國際閱讀素養調查（PIRLS）2021」結果，在57個國家或地區參與下，台灣學生成績平均544分，與瑞典並列第7名，比上一次2016年的第8名進步1名。

教育部國教署長彭富源表示，這項檢測每5年檢測一次，2021年3月22日到5月14日間，台灣184所學校的5555位使用九年一貫課綱的小四學生參加，所有調查方式及調查流程均照國際標準與國際同步進行。

教育部表示，本屆評比重點之一為從紙本過渡到數位評量，並透過橋接樣本進行分數量尺轉換，台灣和24個國家採取「數位評量」方式，另外32個國家則維持紙本施測方式。

參與這項調查的台灣研究團隊主持人、國立台北教育大學教育系教授張郁雯說，這次檢測中，台灣學生平均分數為544分，國際排名第7，比2016年提升1名。新加坡、香港、俄羅斯分居前3名，次有英國、芬蘭、波蘭、台灣、瑞典。

其中，台灣學生在故事體平均分數為533分（排名第17名），在說明文平均分數為549分（排名第7名），台灣學童在說明文的成績表現明顯較故事體好。

台灣學生在2021年表現雖然較1016年提升1名，但平均分數卻從559分跌到544分，而且低分群的比率也增加。對此，張郁雯表示，這次檢測是首度從紙本轉換到數位，在量尺分數轉換過程中，包含台灣在內的21個國家分數都下降。

關於影響學生閱讀表現的因素，張郁雯說，家中擁有數位資源很重要，但學生擁有自己的數位載具不一定更好，父母必須適當的鼓勵他們用在學習上，才會對提升閱讀能力有幫助。此外，學生閱讀自信、閱讀興趣及數位自我效能越高，及每周使用電腦30分鐘搜尋並閱讀資訊的學生，他們的閱讀表現愈好。

彭富源表示，最近兩年教育部每年投入約2.6億元推動閱讀，而明年將會超過3億元。國教署營造正向閱讀學習環境，從2019年迄今，補助公立國民中小學圖書館（室）藏書量經費平均約2.3億元。