臺西分局員警開巡邏車載女新住民志工返家，全車未繫安全帶影片流出，但這起事件也引起一票網友逆風相挺。（翻攝自社會事新聞影音）

上個月26日下午2時許，雲林縣臺西分局舉辦擴大社區治安座談會，座談會結束後，1名二線二星警官開著警車送2名女新住民志工回家，因「全車皆未繫安全帶」影片流出，引發外界議論紛紛，昨(15)日警方也依規定製單舉發，該警官也依規定懲處，而此消息在網路社群曝光後，也引來一群網友「逆風相挺」，並打氣加油「希望多支持警察辛勞」、「雲警加油」。

雲林縣臺西分局上月26日下午2時30分舉辦擴大社區治安座談會，並邀請新住民警察志工到場協助宣導，會後「基於為民服務」由第三組組長駕駛巡邏車載送返家，影片中組長及3名新住民警察志工皆未繫安全帶，事後這段影片也在網上流傳，該警官遭酸「二線二警官就是不一樣」。

臉書粉專「靠北police」分享1篇貼文與多張影片擷圖，並在貼文寫下「長官大意了，開警車沒繫安全帶怎麼被女子PO到網路社群」，而台西分局的新聞發言人也以「雲林縣警察局臺西分局粉絲新頁」粉絲專頁留言說明，表示已依規定製單舉發，並依規定行政處分該員警。

這則留言底下也引起一票網友們「逆風力挺」，紛紛留言表示「這位長官在分局的風評很認真而且真的對基層的同事很照顧，希望不要因為他一時的疏忽否定他平時的努力，雲警加油」、「個人感覺，辦理各項會議、活動後，不是躲起來休息而是主動幫忙載送活動志工返家，是很認真的行為，應該要給予鼓勵支持而不是責備！」、「辛苦了！」、「可別為了與論錯殺欸，只有照片誰知道車子是否行駛狀態，對民眾無法舉證都有從寬認定了」、「辦理治安會議一定很辛苦，加油加油」、「無心之過，能改即善，希望民眾能多多支持警察辛勞」、「那天是辦理活動 希望多給鼓勵與支持，雲警加油加油」、「非常的辛苦還要為民服務」。

另外也有網友質疑「這位長官從以前當所長時就很認真負責，有可能是配合辦活動而一時疏忽、況且這張圖也對著鏡頭打招呼、並不能証明車子是移動中、既然秉公處理已經開單吿發為何還要行政懲處？希望民眾能多給鼓勵、加油」、「是為民服務的話，為何要懲處警察」。

警官與2名警察志工違規的部分，警方將依道路交通管理處罰條例第31條之規定『汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶者』，已製單舉發；另駕駛該車員警依『警察人員駕車安全考核實施要點』規定懲處，本分局持續加強教育同仁法紀觀念，持續辦理教育訓練，避免違規情事再發生。