大陸首船跨境人民幣結算液化天然氣完成接卸。（大陸央視）

大陸首船跨境人民幣結算液化天然氣完成接卸。（大陸央視）

大陸首船跨境人民幣結算液化天然氣完成接卸。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端報導，5月16日，滿載6.5萬噸液化天然氣的「瑪律文」輪在中國海油廣東大鵬液化天然氣接收站完成接卸，這船貨物是中國大陸首單以人民幣結算的進口液化天然氣，標誌著中國大陸在油氣貿易領域的跨境人民幣結算交易探索邁出實質性一步。

裝載來自阿拉伯聯合大公國液化天然氣的「瑪律文」輪，經過26天的海上航行，5月15日抵達廣東大鵬液化天然氣接收站。經過一天多的接卸，所卸載的6.5萬噸液化天然氣，氣化處理後，將通過管道輸往發電廠、城市燃氣等用戶，為粵港澳大灣區天然氣穩定供應提供保障。這單跨境人民幣交易是中國海油與道達爾能源，3月在上海石油天然氣交易中心達成的。

中國海油氣電集團資源與市場部副總經理王欣稱：開展國際液化天然氣貿易人民幣結算，有利於促進國際國內市場對接，以及國內外兩種資源高效循環。此次推動國際LNG採購以人民幣結算，是中國海油對促進能源貿易全球化發展、打造LNG交易多元化生態的有益實踐。

中國大陸作為全球液化天然氣市場的重要買家之一，基礎設施規模不斷擴大，國際貿易參與主體日益增加，對國際貿易服務提出了更高要求。大陸海關總署數據顯示，2022年，中國大陸進口原油超過5億噸，進口天然氣超過1億噸，其中，液化天然氣進口量為6344萬噸。